Старейшая в мире кошка из Британии отметила 31-й день рождения

Британская кошка по кличке Милли из Стокпорта (Англия) отметила 31-й день рождения, что по человеческим меркам соответствует возрасту 146 лет. Как сообщает во вторник, 28 июля, газета Manchester Evening News, это делает её основным кандидатом на получение официального статуса самой старой из ныне живущих кошек в мире.
71-летний владелец животного Лесли Гринхау связал необычное долголетие питомца с премиальным рационом. По его словам, в рацион кошки регулярно входят свежий лосось, тунец, креветки и отварная курица, а из напитков она предпочитает исключительно бутилированную минеральную воду из источников Бакстона.
Хозяин Милли отметил, что испытывает гордость за неё и считает её настоящей героиней, так как, по его словам, даже среди людей немногие доживают до такого возраста. Он также рассказал, что кошка досталась ему в наследство от покойной супруги Паулы, которая подобрала её котёнком в середине 1990-х годов — на тот момент Милли было три месяца, передаёт газета.
29 июня стало известно, что американский волнистый попугай по имени Спудлс был официально признан старейшим представителем своего вида среди ныне живущих. На момент регистрации рекорда возраст птицы составлял 32 года и 86 дней.