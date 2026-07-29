Старейшая в мире кошка из Британии отметила 31-й день рождения

Хозяин Милли отметил, что испытывает гордость за неё и считает её настоящей героиней, так как, по его словам, даже среди людей немногие доживают до такого возраста. Он также рассказал, что кошка досталась ему в наследство от покойной супруги Паулы, которая подобрала её котёнком в середине 1990-х годов — на тот момент Милли было три месяца, передаёт газета.