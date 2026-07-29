Земфира* продала последнюю недвижимость в России, пишут СМИ

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Певица Земфира* продала подвал площадью 134 квадратных метров в Москве, которым владела почти 20 лет, помещение оставалось пустым после отъезда артистки из России, сообщил Telegram-канал Shot.
«Рокерша продала подвал площадью 134 “квадрата” на 5-й Магистральной улице в Москве. Сделка была завершена несколько месяцев назад. В нем артистка планировала организовать звукозаписывающую студию, но уехала из РФ — и помещение осталось простаивать. Подвалом она владела почти 20 лет — с 2007 года», — сообщает Telegram-канал.
Как отмечается в сообщении, теперь у помещения появился новый собственник, там уже сменили двери.
По данным Shot, Земфира* хранит в России сбережения: после начала спецоперации на Украине она перевела на накопительные счета около 30 миллионов рублей. В 2023 году она переписала свою квартиру на Фрунзенской набережной на подругу Ренату Литвинову, вместе с которой уехала во Францию, говорится в публикации.
Минюст РФ включил Земфиру* в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Как отмечали в ведомстве, певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников». В июне 2025 года министерство сообщало, что певица проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.