Земфира* продала последнюю недвижимость в России, пишут СМИ

По данным Shot, Земфира* хранит в России сбережения: после начала спецоперации на Украине она перевела на накопительные счета около 30 миллионов рублей. В 2023 году она переписала свою квартиру на Фрунзенской набережной на подругу Ренату Литвинову, вместе с которой уехала во Францию, говорится в публикации.