Трек молодого нижегородца panacea«станет саундтреком в сериале “Коп-звезда”

Нижегородцы вновь попали в премьеру, но на этот раз уже с музыкальной стороны. В новом сериале «Коп-звезда» частью саунд-дизайна стало творчество молодого музыканта Андрея Кретова, выступающего под псевдонимом panacea«. Кроме трека “Полицай” в сериале прозвучат ещё три композиции артиста — “Ты не как все (грустное лето)”, “Мне это нравится” и “Земля вертится”.
Сериал расскажет о том, как медиаиндустрия добралась до правоохранительных органов. Теперь допросы и задержания превращаются в контент, а оперуполномоченные становятся блогерами с миллионной аудиторией. В каждой серии «Копа-звезды» напарники Кит и Ника (Никита Панфилов и Анастасия Красовская) расследуют громкие и резонансные дела, в которых реальность постоянно сталкивается с законами социальных сетей.
«Нам хотелось соединить привычную зрителю полицию с блогингом, то есть с чем-то далёким от полиции, и поговорить об ответственности. Если у тебя есть аудитория, твои слова имеют вес, — рассказал режиссёр проекта Виталий Дудка. — Мы изначально задумывали проект как драмеди, потому что в жизни драма и комедия всегда идут рядом, и нам важно было показать не только смешное, но и человеческое. В каждой серии герои сталкиваются с делами от допросов инфоцыган и псевдокоучей до вирусных скандалов. Мы брали кейсы, которые зритель узнаёт, брали всё, что на слуху, что вызывает дискуссию».
Значительной частью саунд-дизайна этого необычного сериала и стали треки молодого нижегородского артиста. Он рассказал, что трек «Полицай» был записан два года назад и был хорошим «концертником».
«Артём Захаров — музыкальный продюсер сериала “Коп-звезда” — написал мне с предложением взять эту композицию в проект с небольшими изменениями. И мы с диджеем Tsantsinger подошли к этой задаче с креативом: получилось круто и местами даже весело, — поделился Андрей Кретов. — Мне заранее прислали сцены с треками, и меня не покидало ощущение, что всё на своём месте и отлично олицетворяет происходящее на экране».
Для Андрея Кретова «Коп-звезда» — не первый опыт, когда его творчество выходит на российские экраны. Его песня «Созданы» стала саундтреком к фильму «За слова отвечаю», а «Целуй» — к кинокартине «На деревню дедушке 2». Оказывается, музыкант мечтает сам сыграть в кино!
«При написании треков я часто придерживаюсь сценарных правил и стараюсь делать музыку кинематографичной. Признаться честно, я сам ещё тот синефил и мечтаю сыграть в кино. Но пока я рад, что с экранов нашей страны звучат песни нижегородского парнишки! Для меня это победа — быть автором большей части музыкального сопровождения сериала “Коп-звезда”!» — поделился музыкант.
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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что сериал по повести нижегородской писательницы снимут в Заповедных кварталах.