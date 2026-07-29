Трек молодого нижегородца panacea«станет саундтреком в сериале “Коп-звезда”

«Нам хотелось соединить привычную зрителю полицию с блогингом, то есть с чем-то далёким от полиции, и поговорить об ответственности. Если у тебя есть аудитория, твои слова имеют вес, — рассказал режиссёр проекта Виталий Дудка. — Мы изначально задумывали проект как драмеди, потому что в жизни драма и комедия всегда идут рядом, и нам важно было показать не только смешное, но и человеческое. В каждой серии герои сталкиваются с делами от допросов инфоцыган и псевдокоучей до вирусных скандалов. Мы брали кейсы, которые зритель узнаёт, брали всё, что на слуху, что вызывает дискуссию».