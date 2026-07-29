Уровень рек в Якутии поднимается до опасных отметок из-за дождей

На реке Яна у Верхоянска опасная отметка может быть достигнута 28−29 июля, у Батагая — 30−31 июля. На реках Сартанг и Дулгалах высокий паводок ожидают 28−30 июля с выходом к опасным уровням у сел Бала, Юнкюр и Томтор.