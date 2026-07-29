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Уровень рек в Якутии поднимается до опасных отметок из-за дождей

В Якутии из-за продолжительных ливней развернулся дождевой паводок, подтопленными остаются десятки домов.

В Якутии из-за продолжительных ливней развернулся дождевой паводок, подтопленными остаются десятки домов.

С 26 июля перекрыты участки федеральной Р-504 «Колыма». Дорожное полотно серьезно повреждено из-за подъема воды в реках и схода селей, частично разрушены подходы к мостам, сообщает «КП-Якутия».

В ближайшие дни синоптики прогнозируют новые обильные осадки, из-за которых уровень воды в реках достигнет опасных значений.

На реке Яна у Верхоянска опасная отметка может быть достигнута 28−29 июля, у Батагая — 30−31 июля. На реках Сартанг и Дулгалах высокий паводок ожидают 28−30 июля с выходом к опасным уровням у сел Бала, Юнкюр и Томтор.

Под угрозой подтопления — пойменные участки дорог, сенокосные угодья и объекты инфраструктуры.

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