Стоматолог объяснила, почему вредно грызть лед

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Раскусывание льда создает избыточное напряжение в височно-нижнечелюстном суставе, что может усугубить проблемы в этой области, предупредила врач-стоматолог клиники «Атрибьют» Маргарита Узакова.
«Лед — экстремально твердый материал, и для его раскусывания требуется усилие, значительно превышающее жевательное давление при употреблении обычной пищи. Это создает дополнительное напряжение в височно-нижнечелюстном суставе, что может привести к усугублению текущих процессов в этой области», — сказала Узакова в беседе с «Лентой.ру».
По словам стоматолога, резкий перепад температур при контакте со льдом тоже может навредить — он провоцирует появление микротрещин и сколов на эмали. Если же тянет похрустеть, Узакова посоветовала заменить лед на яблоки или морковь, а ледяные напитки пить через соломинку, чтобы уменьшить контакт зубов с холодом. Однако непреодолимая тяга грызть лед может быть симптомом железодефицитной анемии, отметила врач.
«Если вы замечаете за собой эту привычку, вместо походов к стоматологу стоит начать с визита к терапевту и сдачи базового чекапа на уровень ферритина и гемоглобина», — заключила специалист.