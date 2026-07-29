Стоматолог объяснила, почему вредно грызть лед

По словам стоматолога, резкий перепад температур при контакте со льдом тоже может навредить — он провоцирует появление микротрещин и сколов на эмали. Если же тянет похрустеть, Узакова посоветовала заменить лед на яблоки или морковь, а ледяные напитки пить через соломинку, чтобы уменьшить контакт зубов с холодом. Однако непреодолимая тяга грызть лед может быть симптомом железодефицитной анемии, отметила врач.