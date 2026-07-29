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День железнодорожника отметят в Самаре

Приглашают работников магистрали и жителей Самары вместе с семьями 2 августа.

Источник: НИА Самара

Скоро мы будем отмечать одно из самых ярких событий года — День железнодорожника, который вот уже много лет объединяет всех, кто связан с железнодорожной отраслью, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Точкой притяжения праздника станет сердце Куйбышевской железной дороги — Самара!

Запоминайте дату: 2 августа, стадион «Самара Солидарность Арена», объект «Последняя миля» (рядом с футбольным манежем).

Начало мероприятия — в 9:00. Не пропустите!

Что вас ждет:

Зажигательное выступление кавер-группы!

DJ-сеты, которые создадут неповторимую атмосферу праздника!

Уникальное интерактивное иллюзион-шоу, которое удивит и взрослых, и детей!

Для маленьких гостей организуют:

Шатры с увлекательными мастер-классами.

Аниматоров и ростовых кукол на детской площадке.

Тематические квесты для всех возрастов.

Лазертаг и батутный парк.

Не пропустите главный момент — благотворительный забег «Достигая цели» на дистанциях 1520 метров (с 5 лет), 5000 и 10000 метров (с 14 лет).

И это ещё не всё!

С 13 июля вместе с Радио Рекорд Самара на волне 101,5 FM уже вовсю проводится розыгрыш электросамоката. Победителя определят прямо на сцене в день праздника!