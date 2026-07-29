Сообщения от имени медучреждений получают в МАКС жители Воронежской области

Сообщения от имени медицинских учреждений начали поступать жителям Воронежской области в мессенджере МАКС. О новой схеме мошенников местных жителей предупредили в региональном министерстве здравоохранения в среду, 29 июля.
Злоумышленники обращаются к пациенту, чтобы якобы изменить место его прикрепления или уточнить информацию. В ведомстве отметили, что работа сотрудников поликлиник не осуществляется таким образом.
Воронежцев призвали быть бдительными и не делиться персональными данными с незнакомыми людьми.