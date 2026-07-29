На Дону задержали молодых людей, которых завербовали в сети

Следственный комитет России сообщил о задержании 19 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Задержания прошли в Москве, Санкт‑Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашской Республике. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным ведомства, вербовка велась через чат‑бот на сервисе знакомств. Схема выглядела так: сначала с подростками общались от лица девушек, затем присылали фишинговые ссылки (например, о якобы взломе личных кабинетов) либо просили отправить геопозицию. На следующем этапе жертвам звонили лица, представлявшиеся правоохранителями или силовиками, — они угрожали и принуждали к совершению противоправных действий.
Возбуждены уголовные дела по ряду статей, в том числе «Террористический акт», «Содействие террористической деятельности», «Диверсия», «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В одно производство объединены 15 уголовных дел, возбуждённых в период с мая 2025 по май 2026 года. Речь идёт о поджогах транспорта, административных зданий и топливораздаточных колонок.
Сейчас следователи устанавливают сотрудников украинских спецслужб, причастных к вербовке несовершеннолетних. Также рассматривается вопрос о блокировке чат‑бота. В СК призвали родителей внимательнее следить за досугом и онлайн‑окружением детей, а подростков — незамедлительно сообщать близким или в полицию о любых подозрительных контактах в сети.