На Дону задержали молодых людей, которых завербовали в сети

По данным ведомства, вербовка велась через чат‑бот на сервисе знакомств. Схема выглядела так: сначала с подростками общались от лица девушек, затем присылали фишинговые ссылки (например, о якобы взломе личных кабинетов) либо просили отправить геопозицию. На следующем этапе жертвам звонили лица, представлявшиеся правоохранителями или силовиками, — они угрожали и принуждали к совершению противоправных действий.