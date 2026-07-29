В Госдуме призвали не инвестировать в активы Telegram после обвинения Дурову

«Дурову давно нужно было определиться, кто он — русский человек или непонятно кто. У него предки воевали в Великой Отечественной, пережили блокаду Ленинграда. В его молодости террористы взрывали метро Санкт-Петербурга. Если для него это пустой звук, если ему больше нравятся небоскребы Дубая и проститутки, которые там ходят, то это его мир», — подчеркнул в разговоре с News.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.