Омбудсмен предложила открыть ростовский рехаб для подростков

Уполномоченный по правам ребёнка в Ростовской области Тамара Шевченко в отчёте за 2025 год обозначила меры по профилактике зависимостей среди подростков и озвучила ряд предложений по развитию реабилитационной инфраструктуры в регионе.
В частности, омбудсмен рекомендовала министерству здравоохранения Ростовской области рассмотреть возможность открытия областного комплексного реабилитационного центра для несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также наркотические, психотропные или одурманивающие вещества.
Ещё одно предложение касается помощи женщинам: Шевченко предложила проработать вопрос об организации отделений стационарного и амбулаторного лечения алкогольной зависимости для женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей.
По словам Тамары Шевченко, в регионе уже реализуется комплекс мер по работе с несовершеннолетними из «группы риска». В него входят коррекционная и профилактическая работа, а также психолого‑педагогическое и социально‑психологическое сопровождение.
Дополнительно в области поддерживают развитие волонтёрского молодёжного антинаркотического движения. В рамках его деятельности проводятся рейды: проверяются точки продажи алкоголя и аптеки, ликвидируется реклама наркотических веществ.