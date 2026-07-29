Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинском зоопарке из-за жары умер северный олень

В Челябинском зоопарке из-за жары умер северный олень Байкит.

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл — РИА Новости. Северный олень Байкит, много лет проживший в Челябинском зоопарке и ставший восемь раз отцом, скончался из-за жары, сотрудники зверинца до последнего момента пытались его спасти, сообщил зоопарк.

«Такая жара, к сожалению, не прошла для нас бесследно. Пал самец северного оленя Байкит. Плоховато ему стало еще в середине прошлой недели. Девочки-ветеринары и зоологи бились за него несколько дней: перевели в тень, регулярно проливали вольер водой для охлаждения, поддерживали медикаментозно всеми возможными способами, но терапия не дала никакого эффекта», — говорится в сообщении зверинца на странице в соцсети «ВКонтакте».

Вскрытие показало, что причиной смерти стали коронарная недостаточность, легочная недостаточность и атония кишечника — те состояния, которые могут развиться при воздействии высоких внешних температур и сопутствующего перегрева, отмечается в сообщении.

В зоопарке уточнили, что Байкит приехал в зоопарк совсем юным и «гулял по территории с мамой Галей», потом «возмужал», «стал отцом — целых восемь раз».

В Челябинске последние несколько дней температура воздуха составляет 32−35 градусов, без ветра.