В Челябинском зоопарке из-за жары умер северный олень

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл — РИА Новости. Северный олень Байкит, много лет проживший в Челябинском зоопарке и ставший восемь раз отцом, скончался из-за жары, сотрудники зверинца до последнего момента пытались его спасти, сообщил зоопарк.
«Такая жара, к сожалению, не прошла для нас бесследно. Пал самец северного оленя Байкит. Плоховато ему стало еще в середине прошлой недели. Девочки-ветеринары и зоологи бились за него несколько дней: перевели в тень, регулярно проливали вольер водой для охлаждения, поддерживали медикаментозно всеми возможными способами, но терапия не дала никакого эффекта», — говорится в сообщении зверинца на странице в соцсети «ВКонтакте».
Вскрытие показало, что причиной смерти стали коронарная недостаточность, легочная недостаточность и атония кишечника — те состояния, которые могут развиться при воздействии высоких внешних температур и сопутствующего перегрева, отмечается в сообщении.
В зоопарке уточнили, что Байкит приехал в зоопарк совсем юным и «гулял по территории с мамой Галей», потом «возмужал», «стал отцом — целых восемь раз».
В Челябинске последние несколько дней температура воздуха составляет 32−35 градусов, без ветра.