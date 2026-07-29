В Челябинском зоопарке из-за жары умер северный олень

«Такая жара, к сожалению, не прошла для нас бесследно. Пал самец северного оленя Байкит. Плоховато ему стало еще в середине прошлой недели. Девочки-ветеринары и зоологи бились за него несколько дней: перевели в тень, регулярно проливали вольер водой для охлаждения, поддерживали медикаментозно всеми возможными способами, но терапия не дала никакого эффекта», — говорится в сообщении зверинца на странице в соцсети «ВКонтакте».