Топ-8 идеальных фильмов за 6 лет по версии Collider. Что посмотреть

События в «Грешниках» развиваются в 1932 году. В центре истории — близнецы Смок и Стэк (Майкл Б. Джордан). Братья вернулись в родной город после длительного отсутствия, за прошедшие годы они побывали в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго. Близнецы выкупили у белого расиста землю с хозяйственными постройками и решили открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации. На открытии выступает сын пастора, которому Смок и Стэк когда-то подарили гитару. Он настолько хорош, что его выступление привлекает внимание ирландского вампира.