Топ-8 идеальных фильмов за 6 лет по версии Collider. Что посмотреть

Посвященный кино сайт Collider составил рейтинг самых идеальных фильмов за последние шесть лет. На первую строчку издание поместило фильм ужасов о вампирах и музыке — «Грешников» (2025) Райана Куглера.
В публикации не уточнили методологию составления топ-8. При этом, по мнению авторов издания, каждый из фильмов рейтинга расширил границы кинематографа, бросил вызов предрассудкам и поменял видение мира. В издании также сочли, что представленные в перечне ленты — будущая классика.
События в «Грешниках» развиваются в 1932 году. В центре истории — близнецы Смок и Стэк (Майкл Б. Джордан). Братья вернулись в родной город после длительного отсутствия, за прошедшие годы они побывали в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго. Близнецы выкупили у белого расиста землю с хозяйственными постройками и решили открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации. На открытии выступает сын пастора, которому Смок и Стэк когда-то подарили гитару. Он настолько хорош, что его выступление привлекает внимание ирландского вампира.
В Collider отметили игру Майкла Б. Джордана, напомнили, что лента стала коммерческим хитом и получила рекордные 16 номинаций на «Оскар».
Серебро у анимационной ленты «Поток» (2024) режиссера Гинтса Зильбалодиса. Это первый латвийский фильм, получивший «Оскар». Мультфильм рассказывает об одиноком коте, чей дом был разрушен из-за наводнения. Collider назвал «Поток» нежным и меланхоличным кино на постапокалиптическую тему, которое пропитано ностальгией и дарит надежду. В редакции также отметили впечатляющую графику.
Бронзу вручили фильму «Битва за битвой» (2025) Пола Томаса Андерсона. В главных ролях — Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн, Бенисио Дель Торо и Тияна Тейлор. Ди Каприо сыграл участника радикальной левацкой организации «Френч-75», крутившего роман с пламенной темнокожей женщиной Перфидией Беверли-Хиллз (Тейлор). Вскоре у них рождается ребенок, а поскольку семейный быт сложно совмещать с подрывной деятельностью, их отношения начинают распадаться. Масла в огонь подливала интрижка Перфидии с полковником Локджоу (Шон Пенн), выступавшим за чистоту белой расы. По мнению Collider, это один из самых зрелищных фильмов прошедшего года. Он веселый, захватывающий и в нем хорошо поставлен экшен.
На четвертой строчке абсурдистская научно-фантастическая экшен-комедия «Всё везде и сразу» (2021) с Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис в главным ролях. Выяснилось, что главная героиня может перемещаться по параллельным вселенным, и теперь ей предстоит выступить против зловещей сущности, которая может все разрушить.
Пятым стал фильм «Бедные-несчастные» (2023) Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо. Лента представляет собой переосмысление «Франкенштейна» Мэри Шелли. В Collider назвали проект эпической черной комедийной фантазией.
На шестой позиции’Носферату" (2024) Роберта Эггерса с Лили-Роуз Депп, Николасом Холтом, Биллом Скарсгардом и Уиллемом Дефо. Редакции Collider понравилась визуальная составляющая готического хоррора. По мнению сайта, этот фильм — это кинематографическое наслаждение, в котором представлены элементы немецкого экспрессионизма, немого кино и фильмов ужасов 1960—1970-х годов.
Седьмое место в рейтинге отдали’Вавилону" (2022) Дэмьена Шазелла с Марго Робби и Брэдом Питтом. Это эпическая черная комедийная драма о взлете и падении нескольких героев в Золотой век Голливуда, когда индустрия готовилась к переходу от немого к звуковому кино. Шазелл и отдает дань уважения миру кино, и критикует его за излишества и пороки.
Замыкает рейтинг «Город астероидов» (2023) Уэса Андерсона со Скарлетт Йоханссон, Томом Хэнксом, Тильдой Суинтон, Эдвардом Нортоном и Эдрианом Броуди. По мнению Collider, этот фильм представляет собой поразительный микс комедии, романтики, драмы и научной фантастики. Кроме того, это динамичная виньетка об искусстве, горе и отношениях в формате мета-нарратива.
Российский рейтинг сериалов за первую половину 2026 года.
Ранее сервис «Медиалогия» представил российский рейтинг сериалов за первое полугодие 2026 года. Отечественные проекты заняли 57 из 100 позиций в топе за первую половину года. Среди проектов июньского списка российскими оказались 16 из 30.
Первое место в рейтинге за полугодие занял сериал «Очень странные дела», набрав 19 601 балл. В топ-5 также вошли «Магическая битва» (10 839 баллов), «Ландыши» (10 486 баллов), «Пацаны» (10 024 балла) и «Первый отдел» (8 917 баллов).
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