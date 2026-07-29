Выставка к 250-летию художника Александра Ступина открывается в Нижнем Новгороде

Кроме произведений ступинцев, в экспозицию будут включены живописные работы учителей, друзей и современников Александра Васильевича — художников, оставивших заметный след в истории изобразительного искусства: И. А. Акимова, В. К. Шебуева, А. Е. Егорова, А. Г. Варнека, К. П. Брюллова, Ж. Л. Монье и И. Б. Лампи.