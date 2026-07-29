Выставка к 250-летию художника Александра Ступина открывается в Нижнем Новгороде

31 июля в Художественном музее в Кремле откроется выставка «Арзамасская академия. К 250-летию со дня рождения основателя первой в России провинциальной частной художественной школы А. В. Ступина». В экспозиции будет представлено около 100 произведений живописи и графики из собраний Нижегородского государственного художественного музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств и Арзамасского историко-художественного музея.
Выставка познакомит зрителей с историей уникальной Арзамасской школы, расскажет о личности и судьбе Александра Васильевича Ступина (1776−1861), о драматичных, а порой и трагичных эпизодах жизни его учеников: Р. А. Ступина, Н. М. Алексеева, И. М. Горбунова, В. Е. Раева, П. П. Веденецкого, Н. Е. Рачкова, Е. Ф. Крендовского, В. Ф. Бебина.
В состав экспозиции войдут учебные рисунки, портреты, пейзажи, жанровые композиции, созданные А. В. Ступиным и его воспитанниками в разные периоды их творческого пути. К самым ранним экспонатам относится штудия Александра Васильевича «Натурщик», датированная 1801 годом — временем его ученичества в Императорской Академии, а к поздним — хрестоматийное полотно 1871 года «Охотники на привале» (Государственная Третьяковская галерея) одного из последних учеников школы Василия Григорьевича Перова.
Кроме произведений ступинцев, в экспозицию будут включены живописные работы учителей, друзей и современников Александра Васильевича — художников, оставивших заметный след в истории изобразительного искусства: И. А. Акимова, В. К. Шебуева, А. Е. Егорова, А. Г. Варнека, К. П. Брюллова, Ж. Л. Монье и И. Б. Лампи.
Посетить выставку можно до 15 ноября.
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