В Ростове состоялась панихида по погибшим после воздушных атак и шторма

В Ростове-на-Дону состоялась панихида по погибшим после воздушных атак и прошедшего урагана. Об этом 29 июля сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Сегодня Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий отслужил панихиду по погибшим в результате атак БПЛА и урагана, который произошел в выходные. Гибель мирных жителей — это большое горе и невосполнимая утрата для всех нас. Светлая им память. Молимся, чтобы подобное никогда не повторилось, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.
Напомним, 25 июля Ростовскую область накрыли ураганный ветер и грозовые ливни. В разных территориях региона произошли отключения электричества и воды. Оказались повреждены здания и машины. Всего по области пострадали 59 человек, есть погибшие.
В ночь на 27 июля ущерб после воздушной атаки зафиксировали в трех районах Ростова. Оказались повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домов и 19 машин. Погибли пять человек: муж и жена, а также семья — двое взрослых и ребенок. Пострадали восемь человек.
В ночь на 29 июля в Таганроге после падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, также пострадал мужчина. Позже стало известно еще об одном пострадавшем. Пострадали частные дома в другом районе города. Обломки БПЛА были обнаружены на территории производственных организаций и морского порта.
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