В Ростове состоялась панихида по погибшим после воздушных атак и шторма

— Сегодня Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий отслужил панихиду по погибшим в результате атак БПЛА и урагана, который произошел в выходные. Гибель мирных жителей — это большое горе и невосполнимая утрата для всех нас. Светлая им память. Молимся, чтобы подобное никогда не повторилось, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.