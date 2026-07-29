Волонтеры Победы приводят в порядок воинские захоронения в Нижнем Новгороде и округах области

Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» проводит масштабную работу по благоустройству воинских захоронений в Нижегородской области. За последнюю неделю трудовой десант работал на мемориалах, расположенных на Новосормовском и Бугровском кладбищах в Нижнем Новгороде, а также в Гагинском округе. Всего с мая по сентябрь волонтеры Победы планируют благоустроить более 800 больших и малых воинских захоронений.
На Новосормовском кладбище команда добровольцев привела в порядок могилу участника Великой Отечественной войны Куприяна Михайловича Кузина. Поводом для выезда волонтеров стало обращение дочери ветерана, которая проживает в Нижнем Новгороде одна и уже не в силах самостоятельно ухаживать за могилой отца. Откликнувшись на ее просьбу, добровольцы вернули памятному месту достойный и ухоженный вид — освободили захоронение от разросшейся травы и кустарника, а также обновили краску на ограждении.
Судьба Куприяна Михайловича — это история человека, посвятившего свою жизнь служению Родине. Он участвовал в советско-финской войне, а затем прошел через горнило Великой Отечественной войны, был ранен. После войны продолжил военную службу на Дальнем Востоке, а затем в послевоенные годы работал военным представителем, принимая танки на Горьковском машиностроительном заводе. Вся его жизнь была связана с армией, он ушел в отставку в звании майора. Среди его наград — ордена Красного Знамени и Красной Звезды, Отечественной войны I степени, а также многочисленные боевые медали, которые бережно хранятся в семье как память о подвиге поколения победителей.
На Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде волонтеры Победы благоустроили захоронение уроженца Нижегородской области, участника Великой Отечественной войны, старшего сержанта Георгия Николаевича Карелина. Добровольцы убрали разросшийся кустарник, покрасили памятник и ограждение, а также привели в порядок прилегающую территорию.
Работа по сохранению памяти о героях ведется не только в областном центре, но и в муниципалитетах региона. Так, в Гагинском округе команда добровольцев привела в порядок могилу уроженца села Гагино Петра Николаевича Узлова.
«Забота о воинских захоронениях — наш священный долг и важнейшая часть сохранения исторической памяти. Мы регулярно проводим субботники на мемориалах. Особенно важно, когда мы можем помочь конкретному человеку, который обратился к нам за поддержкой, а также сохранить память о наших земляках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны», — отметила руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.
Присоединиться к акциям или оставить заявку на уборку конкретного захоронения можно в группе движения во «ВКонтакте»: vk.ru/niznovgorod.zapobedu или по телефону горячей линии: 8 (831) 410 81 10.