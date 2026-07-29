Волонтеры Победы приводят в порядок воинские захоронения в Нижнем Новгороде и округах области

Судьба Куприяна Михайловича — это история человека, посвятившего свою жизнь служению Родине. Он участвовал в советско-финской войне, а затем прошел через горнило Великой Отечественной войны, был ранен. После войны продолжил военную службу на Дальнем Востоке, а затем в послевоенные годы работал военным представителем, принимая танки на Горьковском машиностроительном заводе. Вся его жизнь была связана с армией, он ушел в отставку в звании майора. Среди его наград — ордена Красного Знамени и Красной Звезды, Отечественной войны I степени, а также многочисленные боевые медали, которые бережно хранятся в семье как память о подвиге поколения победителей.