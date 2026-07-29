В Иркутске закрылся центральный «Лэтуаль» — сеть массово оптимизирует магазины по стране

IrkutskMedia, 29 июля. Современный сервис потребления всё сильнее трансформируется. Мы уже привыкли, что почти всё можно заказать не вставая с дивана, подобрать товар по удачной цене, проконсультироваться с продавцом без посещения магазина. Неудивительно, что розница испытывает от этого проблемы и точки начинают закрываться. «Оптимизация и адаптация» — скажут нам. Так и есть, но закрытие чего-то привычного — всегда ощущение грусти и и зыбкости.
Например, закрытие магазинов парфюмерной сети «Лэтуаль» добралось и до Иркутска. Так, с 27 июля прекратил работу центральный магазин сети, располагавшийся на перекрестке улиц Урицкого и Карла Маркса. В объявлении так и написали: «Магазин закрыт навсегда».
Всего в Иркутской области согласно общим данным, работает девять магазинов сети — семь в Иркутске и два в Ангарске. В Иркутске некоторые торговые точки уменьшат по площади, но пока не закрывают. А вот в Ангарске корр. агентства в магазинах сети «Лэтуаль» сообщили, что закрытие торговых точек в городе нефтехимиков не планируется, а вот в Иркутске некоторые точки действительно оптимизируют.
Ранее в СМИ сообщалось, что сеть магазинов косметики и парфюмерии «Лэтуаль» в 2026 году планирует закрыть 150 торговых точек по всей России. Весной этого года директор по маркетингу компании Татьяна Ломтева подтвердила, что сеть пересматривает эффективность магазинов и адаптирует розницу к изменившемуся рынку.
В компании закрытие точек назвали плановой работой по повышению качества сети. Среди причин эксперты и источники в отрасли называют рост онлайн-торговли, снижение трафика в офлайн-магазинах и сложности с рядом импортных брендов.
Что касается закрытой точки на Карла Маркса, то тут есть ещё интересный исторический подтекст. И связан он как раз с бьюти-индустрией. До того, как переехать в здание по улице Урицкого, 1 (усадьба Чернядевой-Родионова, постороен в стиле модерн в 1887 году, памятник аритектуры) «Лэтуаль» размещался в другом историческом здании — улица Карла Маркса, 35 (доходный дом Ф. А. Кашина).
Кстати, именно там в начале 90-х был открыт первый магазин парфюмерии, элитных духов и косметики — «Байкальская роза». В 2010-х годах выдерживать конкуренцию с появлением сетевых магазинов парфюмерии «Л’Этуаль» и «Иль де Ботэ» стало всё сложнее, и магазин сначала переехал, в затем и вовсе был закрыт. Теперь трансформация продолжилась.
Ранее агентство сообщало, что с начала года в Иркутске было закрыто несколько ресторанов, кафе и кондитерских. Большинство владельцев сообщали, что решение о закрытии заведений принимались в связи с увеличением налогового бремени, логистикой, арендными платежами и рядом других факторов.