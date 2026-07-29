В Иркутске закрылся центральный «Лэтуаль» — сеть массово оптимизирует магазины по стране

IrkutskMedia, 29 июля. Современный сервис потребления всё сильнее трансформируется. Мы уже привыкли, что почти всё можно заказать не вставая с дивана, подобрать товар по удачной цене, проконсультироваться с продавцом без посещения магазина. Неудивительно, что розница испытывает от этого проблемы и точки начинают закрываться. «Оптимизация и адаптация» — скажут нам. Так и есть, но закрытие чего-то привычного — всегда ощущение грусти и и зыбкости.