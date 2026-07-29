Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамваи № 2 временно прекратят ходить в Нижнем Новгороде 1 августа

Движение по популярному городскому кольцу приостановят на один день.

В Нижнем Новгороде 1 августа будет временно приостановлено движение трамваев по маршруту № 2. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Как уточнили в ООО «Экологические проекты», ограничения вводятся на один день для проведения гарантийных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Ремонт будет вестись в зоне трамвайного пути на площади Сенной.

Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки по центру города и выбирать альтернативные маршруты общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что 5 тысяч нарушений нашли в общественном транспорте Нижнего Новгорода.