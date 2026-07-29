Трамваи № 2 временно прекратят ходить в Нижнем Новгороде 1 августа

В Нижнем Новгороде 1 августа будет временно приостановлено движение трамваев по маршруту № 2. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).
Как уточнили в ООО «Экологические проекты», ограничения вводятся на один день для проведения гарантийных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Ремонт будет вестись в зоне трамвайного пути на площади Сенной.
Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки по центру города и выбирать альтернативные маршруты общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что 5 тысяч нарушений нашли в общественном транспорте Нижнего Новгорода.