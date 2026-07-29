Коров нижегородского племзавода арестовали по заявлению Фонда АПК

В отношении птицефабрики введена процедура наблюдения по иску налоговой, долг включён в реестр требований кредиторов; в июле ПАО «Совкомбанк» подал иск о банкротстве и самого племзавода. Суд арестовал только скот, отказав в блокировке денег птицефабрики.