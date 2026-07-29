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Коров нижегородского племзавода арестовали по заявлению Фонда АПК

Мера связана с делом о взыскании 33,8 млн рублей с племзавода и АО «Линдовская птицефабрика‑племенной завод», которые принадлежат депутату регионального заксобрания Игорю Гордееву.

Фонд поддержки АПК Нижегородской области с третьей попытки добился ареста 585 голов скота (370 молодняка и 215 коров основного стада) ООО «Племзавод “Пушкинское”» в рамках взыскания 33,8 млн рублей с него и АО «Линдовская птицефабрика‑племенной завод» (принадлежат депутату Игорю Гордееву)., сообщает «Коммерсантъ».

В отношении птицефабрики введена процедура наблюдения по иску налоговой, долг включён в реестр требований кредиторов; в июле ПАО «Совкомбанк» подал иск о банкротстве и самого племзавода. Суд арестовал только скот, отказав в блокировке денег птицефабрики.

Племзавод объяснил неисполнение обязательств по облигациям нехваткой оборотных средств из‑за падения выручки от продажи молока и расходов на посевную. Погасить долги предприятие планирует в сентябре 2026 года после сбора урожая.

Ранее нижегородским предприятиям АПК выставили многомиллионные счета за отходы.