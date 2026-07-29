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Грузия присоединилась к военным учениям НАТО

Грузия приняла участие в многонациональных военно-морских учениях НАТО Sea Breeze 2026, которые проходили в июле под руководством США. Об этом говорится на сайте посольства США в Грузии.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американское посольство 28 июля сообщило, что учения Sea Breeze 2026 прошли в два этапа. Второй этап состоялся с 13 по 24 июля в британском Портленде и был посвящен противоминной обороне. Участники отрабатывали поиск мин, обезвреживание взрывоопасных предметов, водолазные и спасательные работы, а также развертывание беспилотных подводных и надводных систем.

Основная задача учений на этом этапе заключалась в улучшении оперативной совместимости между странами НАТО и государствами-партнерами и в укреплении военно-морского потенциала и боевой готовности. Кроме того, американское посольство отметило, что эти учения способствуют повышению уровня безопасности в Черноморском регионе.

Грузию представляли 12 военнослужащих Береговой охраны и Вооруженных сил под руководством командующего Береговой охраной капитана 1-го ранга Юрия Пиртхалаишвили.

В учениях также приняли участие представители Болгарии, Великобритании, Греции, Дании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Румынии, России, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Турции, Украины, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и Японии.

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