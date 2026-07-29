Грузия присоединилась к военным учениям НАТО

Американское посольство 28 июля сообщило, что учения Sea Breeze 2026 прошли в два этапа. Второй этап состоялся с 13 по 24 июля в британском Портленде и был посвящен противоминной обороне. Участники отрабатывали поиск мин, обезвреживание взрывоопасных предметов, водолазные и спасательные работы, а также развертывание беспилотных подводных и надводных систем.