Грузия присоединилась к военным учениям НАТО

Американское посольство 28 июля сообщило, что учения Sea Breeze 2026 прошли в два этапа. Второй этап состоялся с 13 по 24 июля в британском Портленде и был посвящен противоминной обороне. Участники отрабатывали поиск мин, обезвреживание взрывоопасных предметов, водолазные и спасательные работы, а также развертывание беспилотных подводных и надводных систем.
Основная задача учений на этом этапе заключалась в улучшении оперативной совместимости между странами НАТО и государствами-партнерами и в укреплении военно-морского потенциала и боевой готовности. Кроме того, американское посольство отметило, что эти учения способствуют повышению уровня безопасности в Черноморском регионе.
Грузию представляли 12 военнослужащих Береговой охраны и Вооруженных сил под руководством командующего Береговой охраной капитана 1-го ранга Юрия Пиртхалаишвили.