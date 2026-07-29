Калининградские врачи спасли мальчика, вшив ему фрагменты черепа в бедро

Шестилетний ребенок пострадал в ДТП с множественными повреждениями мозга. Удалённые кости временно сохраняли в ноге, чтобы вернуть на место. В Калининграде врачи спасли шестилетнего мальчика, пострадавшего в тяжёлом ДТП. Ребёнок поступил в критическом состоянии — с множественными повреждениями головного мозга и массивным отёком. Чтобы снизить внутричерепное давление, нейрохирурги приняли решение…