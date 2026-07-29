Калининградские врачи спасли мальчика, вшив ему фрагменты черепа в бедро

Шестилетний ребенок пострадал в ДТП с множественными повреждениями мозга. Удалённые кости временно сохраняли в ноге, чтобы вернуть на место.
В Калининграде врачи спасли шестилетнего мальчика, пострадавшего в тяжёлом ДТП. Ребёнок поступил в критическом состоянии — с множественными повреждениями головного мозга и массивным отёком. Чтобы снизить внутричерепное давление, нейрохирурги приняли решение удалить костные фрагменты черепа с обеих сторон. Для сохранения материала и профилактики инфицирования удалённые участки временно вшили в область бёдер.
Спустя 10 дней медики провели повторную операцию: костные фрагменты вернули на место и зафиксировали пластинами. По оценке врачей, у мальчика есть шанс на полноценную жизнь, но ему предстоит длительный период восстановления.