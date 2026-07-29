Бывшие заведующие детсада в Красноярске вернут 4,6 млн рублей

Экс-руководители красноярского детсада в Красноярске возместят бюджету 4,6 млн рублей за фиктивных сотрудников. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Бывшие руководители детского сада № 91 организовали схему с фиктивным трудоустройством. Люди числились в штате — кастелянши, сторожа, воспитатели, подсобные рабочие, в том числе родственники и знакомые руководства, — но фактически не работали. Зарплаты уходили в общий котёл или распределялись между фигурантами. Часть средств тратилась на нужды учреждения.
Суд признал бывшую заведующую и её преемницу виновными в мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Общий ущерб превысил 5,1 млн рублей. Часть суммы возместили добровольно, но основной долг остался.
Прокуратура подала иск. Суд взыскал с бывшей заведующей 3,3 млн рублей, с её преемницы — 1 млн, солидарно — ещё 215 тысяч. Всего бюджет получит 4,6 млн рублей.