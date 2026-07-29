Бывшие заведующие детсада в Красноярске вернут 4,6 млн рублей

Бывшие руководители детского сада № 91 организовали схему с фиктивным трудоустройством. Люди числились в штате — кастелянши, сторожа, воспитатели, подсобные рабочие, в том числе родственники и знакомые руководства, — но фактически не работали. Зарплаты уходили в общий котёл или распределялись между фигурантами. Часть средств тратилась на нужды учреждения.