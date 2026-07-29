МТС запустила бесплатную «SOS-кнопку» для безопасности детей

Компания МТС запускает новые бесплатные решения для абонентов в области детской безопасности, которые помогут в ситуациях, когда родителей нет рядом. Так, «SOS-кнопка» в виде виджета на экране телефона будет доступна ребенку для отправки геолокации и сигнала о помощи значимым взрослым. Кроме того, МТС добавила функцию, позволяющую оставаться на связи ребенку даже при отрицательном балансе. Исследование МТС показало, что при выборе детского тарифа родители чаще всего обращают внимание на наличие такой опции.