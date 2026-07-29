В Волгограде ищут подрядчика на ремонт моста через ВДСК за 735 млн

В Волгограде мэрия ищет подрядчика, который отремонтирует мост через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе. Начальная цена контракта — 735 миллионов 92 тысячи рублей. Деньги выделяют из бюджета Волгограда. Ремонтировать объект будут в несколько этапов, работы растянутся до ноября 2028 года. Заявки принимают до 14 августа.