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В Волгограде ищут подрядчика на ремонт моста через ВДСК за 735 млн

Мост должны отремонтировать до ноября 2028 года.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде мэрия ищет подрядчика, который отремонтирует мост через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе. Начальная цена контракта — 735 миллионов 92 тысячи рублей. Деньги выделяют из бюджета Волгограда. Ремонтировать объект будут в несколько этапов, работы растянутся до ноября 2028 года. Заявки принимают до 14 августа.

Как следует из документов закупки, рабочие в ходе ремонта должны остановить процесс разрушения бетона, коррозию арматуры ферм и пролетных строений, восстановить защитный слой бетона и в конце концов обеспечить безопасность дорожного движения. Для этого предстоит заменить трамвайные пути и мостовое полотно, парапетное ограждение, столбы освещения и контактную сеть, навигационное оборудование. Заказчиком работы выступает муниципальное учреждение «КОМДОРСТРОЙ».

Неделю назад в ходе рабочей поездки в Красноармейский район губернатор Андрей Бочаров также заявил о скором начале ремонта моста через ВДСК. Ремонт Сарептского путепровода обещали завершить в сентябре этого года. Ранее благодаря открытию нового моста через Волго-Донской канал улицы Красноармейского удалось разгрузить от транзитных фур.

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