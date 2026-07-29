Забота о «‎вредной кошке»‎: как сохраняют амурских тигров

Эти две методики хорошо друг друга дополняют. По радиосигналу или по GPS-сигналу мы видим, что тигр вчера был в одном месте, а сегодня в другом. Но между этими точками животные, как правило, передвигаются не по прямой. Так что мы не можем соединить их по линейке и получить пройденную дистанцию. Как именно он шел, что ел, где спал — всю эту детальную информацию мы можем узнать, только изучая следы.