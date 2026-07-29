Забота о «‎вредной кошке»‎: как сохраняют амурских тигров

Изучение и сохранение амурских тигров в России началось 90 лет назад в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморском крае. Раньше местные жители называли этих хищников «вредными кошками» и боролись с ними. Но благодаря исследователям животных удалось спасти от истребления. Сейчас амурский тигр находится под защитой: он внесен в международную и российскую Красную книгу, а также в список приоритетных видов национального проекта «Экологическое благополучие».
О том, как изучают и охраняют амурских тигров сегодня, нам рассказала директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина.
— В 1930−40-х в России оставалось всего около 40 амурских тигров. Как Вы считаете, почему тогда популяцию удалось сохранить именно в Сихотэ-Алине?
— Даже сейчас, когда есть самолеты, дороги, Сихотэ-Алинь — очень труднодоступная территория. А в начале прошлого века это была вообще дикая земля. Несмотря на то, что Дальний Восток интенсивно осваивался, добирались сюда с трудом. И это позволило небольшой популяции тигра сохраниться здесь.
Первым, кто провел специальное исследование, посвященное амурскому тигру, и вообще посчитал их в России, был сотрудник Сихотэ-Алинского заповедника Лев Георгиевич Капланов. Именно он заговорил о том, что этого хищника необходимо взять под охрану. Работа была проделана, я считаю, просто героическая. Ему приходилось зимой на лыжах обследовать огромные территории — это было очень тяжело. Но благодаря этим усилиям тигра в нашей стране удалось сохранить. В 1947 году ввели запрет на охоту, а в начале пятидесятых — на отлов тигрят для цирков.
— Сколько сейчас амурских тигров в России в целом и на территории заповедника? Насколько популяция стабильная?
— Последний учет по всему ареалу, где обитает тигр, провели четыре года назад. Поскольку территория огромная, это очень трудозатратное мероприятие, в том числе финансово. Раньше подобные исследования проводили раз в десять лет, сейчас — раз в пять лет.
По результатам учета в 2022 году общую численность оценили в 750 особей. О динамике, тенденциях, наверное, сейчас никто точно не скажет — необходимо дождаться свежих данных. Я могу говорить только за те территории, где цифры отслеживают ежегодно. Это прежде всего нацпарки и заповедники. Насколько я понимаю, численность в них на стабильном уровне.
По результатам учета в 2022 году общую численность амурских тигров в России оценили в 750 особей.
В нашем заповеднике сейчас чуть меньше тридцати тигров. Их количество может немного отличаться в разные годы. При хороших условиях, то есть когда достаточно копытных и человек не беспокоит, тигрица может приносить потомство каждые два года. Тигрята остаются с матерью около двадцати месяцев. В возрасте примерно двух лет они уходят с родительской территории на поиски собственного участка.
— А какие регионы охватывает ареал обитания амурских тигров?
— Ядро популяции — животные из Приморского и Хабаровского края. Тигров, которые прежде обитали в Еврейской автономной области и в Амурской области, люди, по сути, истребили. Сейчас популяции в этих регионах восстановлены — туда повторно заселяли животных, которые прошли реабилитацию.
— Методику учета тигров, которую предложил первый директор Сихотэ-Алинского заповедника Константин Абрамов, продолжают использовать и сегодня. В то же время современные технологии дают исследователям много возможностей, которые 90 лет назад были только в произведениях фантастов. Как вы сочетаете проверенную теоретическую базу и инновации?
— У каждой технологии, у каждой методики есть свои плюсы и минусы. И лучше всего сочетать несколько способов.
Учет зимой по следам долго был единственной методикой, доступной для исследователей. Из-за этого ученые долго не знали, как тигр живет, когда снега нет. Чтобы восполнить этот пробел, в 1992 году в Сихотэ-Алинском заповеднике впервые в России начали применять радиотелеметрию. Это когда на животных надевают радиоошейники. За 25 лет работы этого проекта нам удалось узнать столько нового о жизни тигра и зимой, и летом!
Эти две методики хорошо друг друга дополняют. По радиосигналу или по GPS-сигналу мы видим, что тигр вчера был в одном месте, а сегодня в другом. Но между этими точками животные, как правило, передвигаются не по прямой. Так что мы не можем соединить их по линейке и получить пройденную дистанцию. Как именно он шел, что ел, где спал — всю эту детальную информацию мы можем узнать, только изучая следы.
Первым, кто провел специальное исследование, посвященное амурскому тигру, и вообще посчитал их в России, был сотрудник Сихотэ-Алинского заповедника Лев Георгиевич Капланов.
Что касается фотоловушек, для меня это, наверное, самый удивительный инструмент. Он позволяет заглянуть в жизнь диких животных, никак в нее не вмешиваясь. Мы получаем такие кадры, которые никогда не увидишь, даже сидя где-то в укрытии.
Благодаря тому, что тигров можно идентифицировать по полоскам, мы можем узнать их численность точнее. По двум следам в нескольких километрах друг от друга непросто определить, один это прошел тигр или разные. Поэтому у зимних учетов достаточно существенная погрешность. Фотоловушки позволяют получить более точную оценку.
Но фотоловушки — дорогое удовольствие. Чтобы проводить учет только с помощью них на большой территории, потребуются запредельные затраты. Поэтому изучение следов все равно остается надежной методикой.
— Какие интересные наблюдения, связанные с тиграми, были в последнее время в вашем заповеднике?
— В прошлом году пропала наша тигрица Северина, которая жила в той части заповедника, где находится основной туристический кластер. У нее осталось три тигренка-подростка. Эта история достаточно широко освещалась в СМИ, мы рассказывали, как подкармливали этих тигрят.
Мы поняли, что это два самца и самочка, и очень надеялись, что дочь Северины останется на родном участке, займет место мамы. Так и случилось. Действительно, она стала новой хозяйкой в урочище Благодатное — это визитная карточка заповедника.
— Насколько высоки шансы, что туристы с ней встретятся? И насколько это безопасно?
— У нас были случаи, когда туристы видели тигров. Можно ли его встретить, зависит от удачи. Есть люди, которые работают в заповеднике 20, 30, 40 лет и ни разу его не видели. А есть те, кто приехал буквально на неделю и встретил.
Например, в прошлом году нас посетили ребята из Клуба юных биологов Московского зоопарка. Добрались поздно вечером, и мы повезли их от КПП до кордона. Находились на заповедной территории буквально первые полчаса — и дорогу перешел тигр.
Насколько это безопасно? Если мы говорим про туристов, то у нас все группы ходят только в сопровождении экскурсовода. Все гиды проходят специальную подготовку, у них есть средства защиты — это фальшфейеры (Прим. Ред. — специальные пиротехнические сигнальные устройства). Гулять самому запрещено.
Ну и самая главная защита от встречи с крупными хищниками, да и вообще с животными — это то, что люди идут большой толпой и, как правило, шумят. Звери слышат, что к ним приближаются, и стараются избегать человека.
Зимой шанс встретить тигра больше — без листвы лес лучше просматривается. И вообще зимой ходить интереснее. Можно читать белую книгу следов на снегу: вот тут белка пробежала, тут кабан прошел, а вот тут тигр! И это в том же месте, где летом лес кажется тебе необитаемым.
Когда мы выводим гостей на зимние маршруты, я вижу интерес даже у местных жителей. Вроде бы они выросли рядом с лесом и должны все знать, но у них все равно масса удивления и восторга, они узнают что-то новое. Поэтому мы хотели бы расширять туристический сезон.
— Есть ли у Вас любимый факт или какая-то история об амурском тигре?
— Я работаю в заповеднике 25 лет. За это время накопилось много историй, были встречи лицом к лицу.
Самым удивительным событием за все это время для меня, наверное, оказался случай в прошлом году. Он связан с теми же тремя тигрятами, которые остались без мамы. Я случайно их увидела на берегу галечного пляжа между озером и морем — ловили рыбу, которая была на нересте.
Встречи с тиграми в дикой природе, как правило, очень мимолетные, потому что животные стараются свести контакт с человеком к минимуму. А тут они меня не видели, не слышали, и я наблюдала за ними три часа. Так бывает очень-очень редко. Наверное, не на каждую жизнь и карьеру ученого, который занимается тиграми, такое счастье выпадает. Но вот мне повезло!
Я увидела тигрят издалека через телеобъектив фотоаппарата и спряталась за первое попавшееся на берегу бревно. Они то рыбачили, то отдыхали. Я снимала фото, видео. После первого часа прилив адреналина прошел, я немножко успокоилась, достала термос из рюкзака и пила кофе с видом на диких тигров. Не в зоопарке, не в сафари-парке. Это было что-то нереальное!
— Что сейчас угрожает амурскому тигру как виду? Можно ли свести к минимуму эти факторы?
— Для тигра и вообще, наверное, для всех животных и даже для некоторых растений сейчас основная угроза — это потеря и фрагментация мест обитания. В том числе из-за строительства новых дорог.
Если говорить про тигра, то есть и другой нюанс. Это же большие кошки. Они ленивые: если появится дорога, будут ходить по ней, потому что так проще. По этой же дороге пойдет охотник, грибник, еще кто-то. Вероятность встречи человека с хищником увеличивается, а ведь не каждый знает, как себя правильно вести. Как такие встречи закончатся, не всегда понятно.
Фрагментация и потеря места обитания может быть и в результате разработки и добычи полезных ископаемых. Так, например, происходит сейчас в охранной зоне Сихотэ-Алинского заповедника. Для нас это действительно проблема и причина для очень большой тревоги. Мы не призываем полностью отказаться от экономического развития и от разработки полезных ископаемых, прекрасно понимаем, что они нужны стране и миру. Но необходимо взвешивать и экологические последствия того или иного решения.
Для сохранения целостности популяции очень важно, чтобы тигры обитали не в изолированных маленьких «островках», а перемещались между ними. В Стратегии сохранения амурского тигра в Российской Федерации есть прямо отдельный пункт о том, что необходимо сохранять такие экологические коридоры, как между нашим заповедником и национальным парком «Удэгейская легенда». По фотоловушкам мы видим, что наша и их группировка обмениваются тиграми. Например, животное, родившееся в «Удэгейской легенде», потом устанавливает свой участок здесь, в Сихотэ-Алинском заповеднике.
— Государство поддерживает заповедник? Например, для национального проекта «Экологическое благополучие» амурский тигр — это вид, охрана которого в приоритете.
— Мы действительно получаем поддержку. По нацпроекту нам помогают развивать туристическую инфраструктуру. Мы водим людей, рассказываем им, зачем и как сохранять тигров.
В нашем заповеднике мы развиваем именно экологический туризм. Это значит, что воздействие на природу минимальное и контролируемое. Оборудованные тропы помогают защитить экосистемы, которые мы показываем гостям, от разрушения.
Еще один важный аспект — это интеграция в местную экономику. После обучения местные жители водят экскурсии для путешественников, открывают гостевые дома, развивают свой бизнес, связанный с туризмом. Мы делаем так, чтобы люди видели: заповедник — это источник не только запретов (нельзя собирать ягоды, охотиться), но и финансов, новых возможностей.
Основная угроза для тигра сейчас — это потеря и фрагментация мест обитания, в том числе из-за строительства новых дорог.
— Есть ли у местных жителей конфликты с тиграми из-за того, что хищники выходят к жилью и охотятся на домашних животных?
— Такие проблемы есть во всех небольших населенных пунктах, которые находятся в ареале тигра. У нас, к счастью, подобных случаев не очень много, и чаще всего к поселкам приближаются молодые животные. Они понимают, да, что людей нужно опасаться, но иногда с любопытством проходят где-то по окраине. Но чтобы тигры часто выходили и терроризировали поселки, отпугивали собак и скот — такого практически нет.
Во всех цивилизованных странах, где люди живут в непосредственной близости от хищников, есть определенные правила и ограничения. Например, что нельзя оставлять пищевые отходы в открытом доступе, потому что это привлекает животных. Нельзя, чтобы питомцы и скот гуляли без присмотра, потому что, когда корова заходит в лес, тигр не видит разницы между ней и изюбрем.
— Есть ли у вас в заповеднике особые традиции, связанные с Международным днем тигра, который отмечают 29 июля? Как вы обычно празднуете?
— У нас действительно есть традиция. Последние 4−5 лет мы проводим ко Дню тигра мероприятие, которое называем «день открытых дверей». Все желающие могут пройти к морю в урочище Благодатное, где находится большая часть наших экологических троп. А по пути мы предлагаем поучаствовать в разных конкурсах, викторинах, мастер-классах. С одной стороны, вроде бы увеселительное мероприятие, но на самом деле мы просвещаем местных жителей.
О том, какие еще редкие виды защищает нацпроект «Экологическое благополучие», мы рассказали в тематическом разделе. Там же можно узнать больше о других направлениях работы. Например, о сохранении лесов, очистке водоемов и развитии экономики замкнутого цикла.