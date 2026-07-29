Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермяков предупреждают о сильном дожде и грозах 30 июля

МЧС советует не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и другими конструкциями.

Сильный дождь и грозы прогнозируют в Пермском крае, сообщает Пермский ЦГМС.

В отдельных районах помимо ливня и грозы может подняться сильный ветер с порывами до 20 м/с. МЧС советует не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и другими конструкциями. При авариях на сетях обесточить все приборы.

Водителям — снизить скорость, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию. Пешеходам быть внимательными при переходе дорог.

Ранее эксперт Андрей Шихов рассказал сайту perm.aif.ru о погоде в начале августа.

Напомним, с начала лета в Пермском крае на воде погибли 29 человек, включая четверых детей. Следственный комитет начал проверку по фактам гибели двух подростков на воде в двух округах региона.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше