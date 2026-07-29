Пермяков предупреждают о сильном дожде и грозах 30 июля

Сильный дождь и грозы прогнозируют в Пермском крае, сообщает Пермский ЦГМС.
В отдельных районах помимо ливня и грозы может подняться сильный ветер с порывами до 20 м/с. МЧС советует не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и другими конструкциями. При авариях на сетях обесточить все приборы.
Водителям — снизить скорость, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию. Пешеходам быть внимательными при переходе дорог.
Ранее эксперт Андрей Шихов рассказал сайту perm.aif.ru о погоде в начале августа.
Напомним, с начала лета в Пермском крае на воде погибли 29 человек, включая четверых детей. Следственный комитет начал проверку по фактам гибели двух подростков на воде в двух округах региона.