Жители повреждённого атакой БПЛА дома в Ростове могут вернуться в квартиры

По итогам обследования многоквартирного дома в ЖК «Красный Аксай», пострадавшего в ночь на 27 июля при атаке БПЛА, большинству жильцов разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram‑канале.
Проживание остаётся запрещённым в 12 квартирах — они расположены на этажах, получивших повреждения от обломков беспилотника. Кроме того, в доме введено ограничение на использование лифтов.
Губернатор уточнил, что жильцы пострадавших квартир смогут забрать мебель и уцелевшие вещи — это будет происходить при участии и под контролем специалистов МЧС. В ближайшее время планируется подготовить проект восстановления здания. Сегодня представители городской администрации проведут встречу с жителями дома.