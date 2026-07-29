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Жители повреждённого атакой БПЛА дома в Ростове могут вернуться в квартиры

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По итогам обследования многоквартирного дома в ЖК «Красный Аксай», пострадавшего в ночь на 27 июля при атаке БПЛА, большинству жильцов разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram‑канале.

Проживание остаётся запрещённым в 12 квартирах — они расположены на этажах, получивших повреждения от обломков беспилотника. Кроме того, в доме введено ограничение на использование лифтов.

Губернатор уточнил, что жильцы пострадавших квартир смогут забрать мебель и уцелевшие вещи — это будет происходить при участии и под контролем специалистов МЧС. В ближайшее время планируется подготовить проект восстановления здания. Сегодня представители городской администрации проведут встречу с жителями дома.

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