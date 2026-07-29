Народные приметы на 30 июля: чего нельзя делать в Маринин день?

В старину Маринин день считался опасным из-за зарниц — молний без дождя. Люди боялись даже в окно смотреть на эти вспышки, веря, что могут ослепнуть. В полдень они обходили поля стороной, так как именно там, согласно приметам, на них может обрушиться «гнев небесный».