Народные приметы на 30 июля: чего нельзя делать в Маринин день?

30 июля Церковь чтит память великомученицы Марины Антиохийской, в народном календаре — Маринин день, когда наши пращуры боялись смотреть в окно, плевали под ноги и выбрасывали рыбу. Сегодня мы вспомним обычаи и запреты, бытовавшие на Руси, и выясним, как провести этот день, чтобы избежать бед и напастей.
Народные приметы на 30 июля: что нельзя делать.
В старину Маринин день считался опасным из-за зарниц — молний без дождя. Люди боялись даже в окно смотреть на эти вспышки, веря, что могут ослепнуть. В полдень они обходили поля стороной, так как именно там, согласно приметам, на них может обрушиться «гнев небесный».
30 июля наши предки наблюдали за природой и делали выводы о том, какая осень их ждет. Но что бы ни происходило на улице, ругать погоду строго-настрого запрещалось. Согласно давним поверьям, если плохо говорить о дожде или сильном ветре, ненастье только усилится.
Не разрешалось в этот день брать взаймы даже копейку. Якобы из-за этого придется целый год с протянутой рукой провести. В долг тоже лучше никому не давать — вам его все равно не вернут, предупреждали мудрецы на Руси.
30 июля — не лучший момент для смены имиджа. Делать стрижку — жизнь свою укоротить, говорили в старину. Покупать одежду или новую обувь тоже не стоит — вещи все равно долго не прослужат.
Нельзя сплетничать. Наговоры обернутся против вас. Также не следует хвастаться: из-за сглаза можно лишиться самого ценного, что у вас есть.
Маринин день решительно не подходит для дальней дороги. Раньше считалось, что в пути человека ждут многие беды. Если нет возможности перенести поездку на более удачное время, с собой стоит взять икону или оберег.
Если верите в приметы, будьте внимательны к своим вещам. Не рекомендуется выносить что-либо из дома. Особенно, если речь идет об одежде детей. Решили отдать кому-то ненужное платье? Подождите сутки, чтобы вместе с вещью человек не забрал и удачу ее хозяина.
Также не стоит делиться с кем-либо крупой, мукой, солью. В давние времена люди верили, что вслед за «сыпучими» продуктами жилище покинут благополучие и достаток.
В этот день не следует пропускать завтрак. Наши пращуры верили, что из-за этого в дом придет голод. Если же вдруг забудете поесть с утра, то на улице нужно трижды плюнуть себе под ноги. Тогда беды получится избежать, верили в старину.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 30 июля: что можно делать.
В Маринин день считалось важным держаться ближе к родным. Хорошо, если получится провести время дома. Можно затеять уборку — вымыть полы, протереть зеркала и навести порядок в шкафах.
Стоит уделить внимание родным, возможно, им требуется ваша помощь. Чем больше добрых дел получится сделать 30 июля, тем лучше. Все хорошее вернется сторицей. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Утром этого дня любители рыбалки отправлялись на промысел. Первую рыбку следовало выбросить обратно в водоем, а то больше клевать не будет. К обеду мужчины возвращались домой, а их жены варили уху.
Блюдо дня — любое рыбное кушанье. Это может быть не только суп, но и котлеты или пироги. Чтобы привлечь в дом удачу, можно пригласить в гости друзей и угостить своей стряпней.
Вечер подходит для семейного времяпрепровождения.
Ночью можно увидеть вещий сон. Он сбудется на седьмые сутки.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 30 июля.
Если в Маринин день на улице солнечно, осень будет теплой и сухой.
Ливень 30 июля предупреждает о дождливом сентябре. Если еще и град пойдет, то первых заморозков стоит ждать уже в начале октября.
Мошкара одолевает? Завтра будет жарко.
Именинники 30 июля.
В этот день именины празднуют Марина и Маргарита. Также поздравить следует Лазаря и Леонида.