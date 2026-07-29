Россияне составили образ идеального курьера. Какие качества ценятся

По данным «Медиалогии», за период с июня 2025 по июнь 2026 года в русскоязычном сегменте социальных медиа было зафиксировано 81,5 тыс. уникальных сообщений со словами благодарности в адрес курьеров. Чаще всего россияне хвалили скорость доставки заказа (32,2% сообщений), вежливость и культуру общения (24,8%), пунктуальность (14%), аккуратность и сохранность заказа (10,9%), а также помощь клиенту (8,5%). Еще в 4,6% россиян отмечают коммуникацию — например, звонок перед приездом или предупреждение о задержке.