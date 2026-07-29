Россияне составили образ идеального курьера. Какие качества ценятся

Россияне ценят в курьерах не только скорость доставки, но и человеческое отношение. К таким выводам пришли аналитики компании-разработчика «Медиалогия» и сервиса доставки «Самокат» в совместном исследовании ко Дню работника торговли.
По данным «Медиалогии», за период с июня 2025 по июнь 2026 года в русскоязычном сегменте социальных медиа было зафиксировано 81,5 тыс. уникальных сообщений со словами благодарности в адрес курьеров. Чаще всего россияне хвалили скорость доставки заказа (32,2% сообщений), вежливость и культуру общения (24,8%), пунктуальность (14%), аккуратность и сохранность заказа (10,9%), а также помощь клиенту (8,5%). Еще в 4,6% россиян отмечают коммуникацию — например, звонок перед приездом или предупреждение о задержке.
Среди личностных качеств курьеров большинство россиян отмечают вежливость (28%), аккуратность (19,2%), внимательность (12,3%), ответственность (10,5%) и доброжелательность (9,5%).
«Если объединить все причины, не связанные непосредственно со скоростью доставки, то почти семь из десяти благодарностей касаются качества взаимодействия с клиентом. При этом наиболее эмоциональные отзывы посвящены ситуациям, когда курьеры выходили за рамки обычной доставки: ждали опаздывающих клиентов, помогали разобраться с проблемой или самостоятельно находили решение в нестандартной ситуации», — отмечают аналитики.
Более половины опрошенных курьеров рассказали, что приходили на помощь случайным прохожим (55%) или клиентам (54%). Чаще всего они доносили тяжелые сумки и коляски (22%), помогали вытолкнуть застрявший автомобиль (15%), подсказывали дорогу или переводили людей через улицу (по 11%).
Забота нередко оказывается взаимной: почти половина курьеров-партнеров «Самоката» (48%) поделились, что сами сталкивались с проявлением внимания со стороны клиентов или прохожих. Чаще всего их благодарили чаевыми (22%), предлагали чай, кофе, воду или сладости (14%), помогали в непростых ситуациях (12%) или придерживали дверь (10%).
При этом ситуации бывают самыми разными. Участникам исследования приходилось доставлять заказы не только по домашним адресам, но и в медицинские учреждения (11%), на строительные площадки (11%) и в родильные дома (10%).
Человекоподобные роботы-курьеры в Москве.
Ранее компания «Эфко» представила рабочий образец первого человекоподобного робота-курьера, получившего имя Аркус. Его планируют испытать на улицах Москвы в 2026 году.
Робот способен автономно перемещаться в городской среде, взаимодействовать с инфраструктурой и людьми. Он также обеспечивает надежную передачу заказов в постаматы или напрямую потребителю, сообщили в компании.
Новинка будет ключевой частью автономной системы доставки. В нее войдут роботы-курьеры, робопорты для их обслуживания без участия человека, а также сеть постаматов. Такая модель позволит существенно увеличить скорость и эффективность доставки.
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