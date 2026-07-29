Кассация завершила спор Минобороны и воронежского "Созвездия на 70 млн рублей

В связи с закрытым рассмотрением дела не обнародована суть претензий Минобороны. Также не указано, в каком объеме был удовлетворен иск ведомства. Как сообщал «Ъ-Черноземье», он был подан в конце июля прошлого года. Арбитражный суд города Москвы вынес решение в феврале, а 9-й Арбитражный апелляционный суд — в апреле этого года.