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На Куршской косе деревянный настил к морю на экотропе «Высота Эфа» заменили на композитный (фото)

Протяжённость участка — 53 метра.

Источник: Клопс.ru

На Куршской косе вместо изношенного деревянного почвозащитного настила, ведущего через авандюну к морю на экотропе «Высота Эфа», создан новый протяжённостью 53 метра. Об этом в среду, 29 июля, сообщает пресс-служба национального парка.

В настоящее время участок тропы от автодороги в сторону моря полностью открыт для прохода. Дорожка выполнена из устойчивого к климатическим условиям материала. Это полнотелая террасной доска, изготовленная из кремнеполимерного композита.

«Древесина не выдерживает нагрузки в нашем климате, — отметил директор национального парка “Куршская коса” Анатолий Калина. — Поэтому мы делаем ставку на альтернативные способы создания компонентов инфраструктуры. Такие как на экотропе “Высота Эфа”, переходе к морю напротив визит-центра и смотровой площадке на море в Королевском бору. Такие настилы служат уже несколько лет, показали себя лучше, чем деревянные».

В нацпарке отметили, что после многочисленных замен отдельных досок на экотропе «Озеро Лебедь» принято решение демонтировать старый настил и произвести комплексный ремонт.

«Во время проведения работ просим обходить ремонтируемый участок слева во избежание возможных повреждений — в песке могут оставаться гвозди. Тропа открыта для посещения. Приносим извинения за временные неудобства. В дальнейших планах — реконструкция всей экотропы с заменой деревянного настила на композитный», — говорится в сообщении.

Куршская коса вошла в перечень объектов, которые обсуждал Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на своей 48-й сессии в Пусане (Южная Корея).