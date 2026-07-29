На Куршской косе деревянный настил к морю на экотропе «Высота Эфа» заменили на композитный (фото)

«Древесина не выдерживает нагрузки в нашем климате, — отметил директор национального парка “Куршская коса” Анатолий Калина. — Поэтому мы делаем ставку на альтернативные способы создания компонентов инфраструктуры. Такие как на экотропе “Высота Эфа”, переходе к морю напротив визит-центра и смотровой площадке на море в Королевском бору. Такие настилы служат уже несколько лет, показали себя лучше, чем деревянные».