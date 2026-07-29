Движение трамвая № 2 приостановят в Нижнем Новгороде 1 августа

В Нижнем Новгороде 1 августа временно приостановят движение трамвая № 2. Ограничение связано с проведением гарантийных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия в зоне трамвайных путей на площади Сенной.
Как сообщили в компании «Экологические проекты», работы необходимы для устранения дефектов дорожного покрытия в рамках гарантийных обязательств. После завершения ремонта движение трамвая возобновится в обычном режиме.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что «умные» светофоры будут обслуживать в Нижнем Новгороде за 4,4 млн рублей.