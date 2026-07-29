Водителей призвали быть внимательными из-за непогоды в Москве в среду

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до завтрашнего утра ожидаются ливень, гроза и сильный ветер. Не отвлекайтесь во время движения… Если сильный дождь застал вас за рулем, остановитесь в безопасном месте и дождитесь улучшения погодных условий», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.