Водителей призвали быть внимательными из-за непогоды в Москве в среду

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Водителям в Москве следует быть внимательными на дорогах из-за дождя, сохранять скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров, предупреждает столичный департамент транспорта.
«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до завтрашнего утра ожидаются ливень, гроза и сильный ветер. Не отвлекайтесь во время движения… Если сильный дождь застал вас за рулем, остановитесь в безопасном месте и дождитесь улучшения погодных условий», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе призвали водителей проверять работу дворников и уровень омывающей жидкости, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на мостах и эстакадах, а также избегать резких маневров и торможений на спусках и подъемах.