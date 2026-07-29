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Водителей призвали быть внимательными из-за непогоды в Москве в среду

Дептранс Москвы предупредил водителей о ливне и сильном ветре в среду.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Водителям в Москве следует быть внимательными на дорогах из-за дождя, сохранять скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров, предупреждает столичный департамент транспорта.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до завтрашнего утра ожидаются ливень, гроза и сильный ветер. Не отвлекайтесь во время движения… Если сильный дождь застал вас за рулем, остановитесь в безопасном месте и дождитесь улучшения погодных условий», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В дептрансе призвали водителей проверять работу дворников и уровень омывающей жидкости, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на мостах и эстакадах, а также избегать резких маневров и торможений на спусках и подъемах.