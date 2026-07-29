Почти 60 человек ликвидируют пожар в конюшне в Нижнем Новгороде

Пожарные ликвидируют возгорание в конюшне на улице Зеленхозовской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщили в региональном ГУ МЧС. На месте происшествия работают 58 человек и 15 единиц техники.
Пожар начался сегодня днем в сенохранилище, уточнили в ведомстве. В здании находились четыре человека, всех эвакуировали. Также из конюшни вывели лошадей.
Предварительная площадь пожара — 1,5 тыс. кв. м.
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