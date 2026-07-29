Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 60 человек ликвидируют пожар в конюшне в Нижнем Новгороде

Пожарные ликвидируют возгорание в конюшне на улице Зеленхозовской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщили в региональном ГУ МЧС. На месте происшествия работают 58 человек и 15 единиц техники.

Пожарные ликвидируют возгорание в конюшне на улице Зеленхозовской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщили в региональном ГУ МЧС. На месте происшествия работают 58 человек и 15 единиц техники.

Пожар начался сегодня днем в сенохранилище, уточнили в ведомстве. В здании находились четыре человека, всех эвакуировали. Также из конюшни вывели лошадей.

Предварительная площадь пожара — 1,5 тыс. кв. м.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше