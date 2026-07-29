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Счетная палата нашла нарушения в самарских детских садах

В Самаре ведомство проверило расходы на создание мест в дошкольных учреждениях.

Источник: Комсомольская правда

Счетная палата Самарской области провела аудит мероприятий по созданию новых мест в детсадах за 2018−2025 годы. Проверка выявила нарушения бюджетного законодательства, а также недостатки в соблюдении правил контрактной системы при закупках товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

«Принять меры по исполнению подрядчиком гарантийных обязательств. Обеспечить претензионно-исковую работу, направленную на устранение дефектов и недостатков», — говорится в сообщении ведомства.

Недостатки нашли в нескольких учреждениях, в детских садах № 332, № 87 и № 462. Там выявили дефекты строительных работ. Также в ведомстве предложили передать неиспользуемое оборудование из пяти садиков другим учреждениям. В списке детские сады № 4, № 332, № 87, № 291 и № 462 областного центра.