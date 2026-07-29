Счетная палата нашла нарушения в самарских детских садах

Счетная палата Самарской области провела аудит мероприятий по созданию новых мест в детсадах за 2018−2025 годы. Проверка выявила нарушения бюджетного законодательства, а также недостатки в соблюдении правил контрактной системы при закупках товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.