Врач объяснила, почему нельзя обмениваться каплями для глаз с коллегами

«Если человек сталкивается с сухостью глаз, когда работает за компьютером, помочь могут глазные капли. Применять их можно только по назначению врача. Важно также не обмениваться глазными каплями с коллегами, так как это может грозить распространением инфекции», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на Отхозорию.