В Калининграде перекрыли пешеходную часть эстакадного моста для ремонта тротуара

В Калининграде перекрыли пешеходную часть эстакадного моста со стороны Кафедрального собора. Ограничения ввели для ремонта тротуара.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, перед мостом установили ограждение. Заборы также появились около спусков на остров Канта и к Музею изобразительных искусств. На ограждении разместили табличку с предупреждением о штрафах за проход по перекрытым участкам.
В конце апреля специалисты привели в порядок покрытие на эстакадном мосту со стороны Музея Мирового океана. После ремонта калининградцы пожаловались на состояние тротуара. На пешеходной части моста появились неровности из-за следов от обуви, велосипедов и самокатов.
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