Ozon fresh начнет доставлять продукты в Перми

Для работы сервиса рассматривается сразу несколько адресов в разных частях Перми. Склады планируют разместить на улицах Куйбышева, Лодыгина, Папанинцев, Советской Армии, Юрша, Гашкова и Ласьвинской, а также на Шоссе Космонавтов. Это позволит организовать доставку не только в центре, но и в отдаленных районах города.