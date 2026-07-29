После ночной атаки на Таганрог изменился график пригородных поездов

АО «Северо‑Кавказская пригородная пассажирская компания» (АО «СКППК») сообщило об изменении графика движения трёх пригородных электричек в Ростовской области. Сбои в расписании стали следствием ночной воздушной атаки на Таганрог.
Задержки затронули следующие утренние рейсы:
электропоезд № 6301 (маршрут Успенская — Таганрог) — был остановлен на остановочном пункте Миусский;электропоезд № 6071 (Таганрог — Ростов) — задержан при отправлении из Таганрога;электропоезд № 6314 (Таганрог — Матвеев Курган) — также отправился не по расписанию.
Отклонение от графика составило от 10 до 30 минут. В компании пояснили, что причиной задержек стали технические обстоятельства.