После ночной атаки на Таганрог изменился график пригородных поездов

электропоезд № 6301 (маршрут Успенская — Таганрог) — был остановлен на остановочном пункте Миусский;электропоезд № 6071 (Таганрог — Ростов) — задержан при отправлении из Таганрога;электропоезд № 6314 (Таганрог — Матвеев Курган) — также отправился не по расписанию.