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После ночной атаки на Таганрог изменился график пригородных поездов

Об этом сообщили в АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» (АО «СКППК»).

АО «Северо‑Кавказская пригородная пассажирская компания» (АО «СКППК») сообщило об изменении графика движения трёх пригородных электричек в Ростовской области. Сбои в расписании стали следствием ночной воздушной атаки на Таганрог.

Задержки затронули следующие утренние рейсы:

электропоезд № 6301 (маршрут Успенская — Таганрог) — был остановлен на остановочном пункте Миусский;электропоезд № 6071 (Таганрог — Ростов) — задержан при отправлении из Таганрога;электропоезд № 6314 (Таганрог — Матвеев Курган) — также отправился не по расписанию.

Отклонение от графика составило от 10 до 30 минут. В компании пояснили, что причиной задержек стали технические обстоятельства.