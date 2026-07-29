Книга о Лукашенко издана на английском языке

Книга о президенте Беларуси Александре Лукашенко «Наш президент» издана на английском языке, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Презентация англоязычного издания Our President состоялась 29 июля в Министерстве иностранных дел.
Напомним, книга коллектива авторов о белорусском президент «Наш президент» с эксклюзивными материалами вышла в свет в Беларуси в январе 2025 года.
В авторский коллектив книги вошли государственный деятель и профессор Александр Радьков, пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, заместитель главы Администрации президента Беларуси Владимир Перцов, глава Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич.
Книга о Лукашенко «Наш президент» является документально-биографическим очерком. А пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт ранее отмечала, что при написании книги авторы стремились «напомнить, какой путь прошел и какой путь проходит сегодня наш президент, сколько он сделал и делает каждый день для каждого из нас, нашей страны».
А накануне Александр Лукашенко высказался о переговорах с США: «Я умею читать между строк». Еще глава Беларуси заявил, что США предупреждены, на что никогда не пойдет Беларусь.