Большой заплыв? В центре Челябинска снова затопило набережную

Набережная реки Миасс в центре Челябинска снова ушла под воду. Фотографиями поделились читатели КП-Челябинск. Традиционно подтапливает и дорогу под мостами у ТРК «Родник».
Напомним, сегодня стало известно, что из-за обильных дождей повыше сброс воды из Шершневского водохранилища — до 70 кубометров. В минэкологии региона уточнили, что следят за ситуацией, угрозы перелива плотины нет.
По данным синоптиков, сегодня регион накроет циклон с сильными дождями, грозами, градом. При этом температура воздуха по-прежнему зашкаливает — до +36 градусов в отдельных районах. И такой прогноз сохранится на 30 и 31 июля.