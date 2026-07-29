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Большой заплыв? В центре Челябинска снова затопило набережную

В центре Челябинска снова затопило набережную реки Миасс.

Источник: Комсомольская правда

Набережная реки Миасс в центре Челябинска снова ушла под воду. Фотографиями поделились читатели КП-Челябинск. Традиционно подтапливает и дорогу под мостами у ТРК «Родник».

Напомним, сегодня стало известно, что из-за обильных дождей повыше сброс воды из Шершневского водохранилища — до 70 кубометров. В минэкологии региона уточнили, что следят за ситуацией, угрозы перелива плотины нет.

По данным синоптиков, сегодня регион накроет циклон с сильными дождями, грозами, градом. При этом температура воздуха по-прежнему зашкаливает — до +36 градусов в отдельных районах. И такой прогноз сохранится на 30 и 31 июля.