С бывшего директора «Теплоэнергоремонт НН» Якова Гиркина сняли судимость

В мае 2025 года Якову Гиркину назначили год и шесть месяцев условно и на год запретили ему работать в коммерческих организациях с подготовкой, заключением и исполнением хозяйственных договоров. По фабуле дела, в декабре 2022 года руководитель компании заключил с АСБ «Парсек» договор на подготовку проекта реконструкции Нагорной теплоцентрали. Подрядчик получил положительное заключение госэкспертизы в сентябре 2023 года, однако Яков Гиркин задержал ему 1,4 млн руб. оплаты, нарушив законодательство о закупках.