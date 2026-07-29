Позвал замуж в день развода. Блондин из «Жуков» бросил театр ради любви

Звезда сериала «Жуки» Вячеслав Чепурченко служил в труппе Олега Табакова и снялся в десятках популярных проектов. Его амплуа — это дерзкий, уверенный в себе парень, но в жизни всё оказалось немного иначе. Ради любви и семьи он оказался готов оставить карьеру, причём на пике славы.
29 июля Вячеславу Чепурченко исполняется 39 лет. Актёр не стал цепляться за статус: развёлся, влюбился заново и покинул знаменитый театр. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Путь к славе.
Вячеслав родился в Ростове-на-Дону, детство провёл в городе Камышин Волгоградской области. С театром он был знаком с раннего детства, так как мама работала актрисой. Больше в семье искусством никто не увлекался. Ни один школьный праздник не обходился без Славы.
В 2005 году он переехал в Саратов, чтобы поступить на актёра, а к 2009 году уже служил в труппе под руководством Олега Табакова. Кинокарьера стремительно набирала обороты. Зрители увидели его в сериале «Пятницкий», фильме «Легенда № 17». Позже пришли главные роли: мистический триллер «Моими глазами», поручик Эркель в экранизации «Бесов», адвокат в детективе «Прощай, любимая!», студент Сальников в драме «Измены» и молодой Валерий Ободзинский в проекте «Эти глаза напротив».
Особую популярность принесла роль в сериале «Жуки», где актёр сыграл одного из трёх IT-специалистов, отправленных в глубинку. Комедийный образ пришёлся по душе миллионам зрителей. После чего артиста стали звать в разные проекты.
Вокзал для двоих.
В 2011-м судьба свела его с Викторией Ильиной в вагоне метро. Через две недели они съехались. Свадьбу сыграли лишь в 2017 году, к этому времени чувства уже остыли, и штамп в паспорте их не реанимировал. Супруги отдалились, интересы перестали совпадать.
По словам актёра, он благодарен бывшей супруге за решимость поставить точку. Вячеслав признался в одном из интервью, что у него просто не хватало сил и эмоций тянуть угасающий союз, поэтому разрыв стал неизбежным, хоть и болезненным.
Меньше двух лет брака — и развод. Казалось бы, финал. Но для артиста это стало прологом. В день подписания бумаг о разводе Вячеслав сделал предложение Екатерине Шуваевой. Познакомились они случайно, на железнодорожном вокзале, в период его одиночества. Пока тянулись формальности, артист ждал официальной свободы, чтобы получить новый шанс на любовь.
В 2019 году молодые поженились, вскоре у пары родилась дочь Ярослава, через два года — сын Тимофей. Появление детей изменило не только быт, но и карьерные ориентиры.
После 11 лет верной службы театру Чепурченко покинул труппу. По словам актёра, конфликта с руководством не было. Просто семья вышла на первый план. Сцена требовала полной самоотдачи, а дети — стабильности и времени. Выбор был осознанным.
Сегодня актёр продолжает сниматься, но график строит с учётом семейных дел. Он чаще выбирает проекты, которые позволяют быть рядом с детьми. В соцсетях Вячеслав редко делится личным, но иногда публикует фото с дочерью и сыном.
История артиста доказывает: иногда самый важный спектакль разыгрывается не под прожекторами, а в обычной квартире. Звезда «Жуков» выбрал роль отца, и этот выбор оказался для него главнее любых наград.