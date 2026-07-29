Блондин из «Жуков» бросил театр ради любви

В 2005 году он переехал в Саратов, чтобы поступить на актёра, а к 2009 году уже служил в труппе под руководством Олега Табакова. Кинокарьера стремительно набирала обороты. Зрители увидели его в сериале «Пятницкий», фильме «Легенда № 17». Позже пришли главные роли: мистический триллер «Моими глазами», поручик Эркель в экранизации «Бесов», адвокат в детективе «Прощай, любимая!», студент Сальников в драме «Измены» и молодой Валерий Ободзинский в проекте «Эти глаза напротив».