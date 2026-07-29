Аномальная жара в Челябинской области: сколько пить воды и как не навредить себе — советы эксперта

Эксперт советует в самые жаркие часы оставаться дома и не выходить на улицу, перенеся все дела на утро или вечер. Воду нужно пить чаще, но только чистую и без газа. Тем, у кого есть проблемы с сердцем или почками, важно заранее проконсультироваться с врачом о допустимом объеме жидкости, сообщает Hornews.com.