Нижегородских перевозчиков оштрафовали почти на 5 млн рублей за нарушения

В Нижегородской области перевозчики заплатили 4,8 млн рублей штрафов за нарушения условий государственных контрактов на пассажирские перевозки. Средства поступили в областной бюджет по итогам претензионной работы в первом полугодии 2026 года, рассказали в ЦРТС.