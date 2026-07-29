Нижегородских перевозчиков оштрафовали почти на 5 млн рублей за нарушения

В Нижегородской области перевозчики заплатили 4,8 млн рублей штрафов за нарушения условий государственных контрактов на пассажирские перевозки. Средства поступили в областной бюджет по итогам претензионной работы в первом полугодии 2026 года, рассказали в ЦРТС.
За шесть месяцев специалисты провели 68 проверок и проверили более 1 тысячи транспортных средств. Во время рейдов было зафиксировано 5 245 нарушений.
Штрафные санкции применялись в том числе за невыполнение объемов работ, предусмотренных государственными контрактами на обслуживание маршрутов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что движение трамвая № 2 приостановят в Нижнем Новгороде 1 августа.