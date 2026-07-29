Финэксперт Щербаченко раскрыл, с какой суммы можно начать инвестировать

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко в интервью NEWS.ru заявил, что для стартовых инвестиций на фондовом рынке достаточно всего 10 тысяч рублей. Однако он подчеркнул, что эта сумма больше подходит для получения опыта и развития финансовой грамотности, чем для значительного заработка.
На 10 тысяч можно приобрести две-три акции и постепенно научиться принимать инвестиционные решения. Важно понимать, что речь идёт лишь о формировании базовых навыков и знаний в области инвестирования. Доходность здесь играет второстепенную роль, а главной целью является развитие финансовой культуры.
Если у вас есть от 100 тысяч рублей, это уже более серьёзная сумма, с которой можно начать получать ощутимую прибыль. Однако Пётр Щербаченко рекомендует не тратить все деньги на инвестиции. Он советует выделить 10−15% капитала на накопительный счёт, который будет служить финансовой подушкой безопасности. Это позволит избежать неприятных ситуаций, если инвестиции окажутся неудачными.
Эксперт также обратил внимание на то, что инвестиции всегда связаны с риском, в отличие от депозитов, которые защищены агентством по страхованию вкладов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцам дали советы, как грамотно вложить 100 тысяч рублей.