Финэксперт Щербаченко раскрыл, с какой суммы можно начать инвестировать

Если у вас есть от 100 тысяч рублей, это уже более серьёзная сумма, с которой можно начать получать ощутимую прибыль. Однако Пётр Щербаченко рекомендует не тратить все деньги на инвестиции. Он советует выделить 10−15% капитала на накопительный счёт, который будет служить финансовой подушкой безопасности. Это позволит избежать неприятных ситуаций, если инвестиции окажутся неудачными.