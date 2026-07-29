В Новороссийске появился интерактивный турмаршрут по центру города

Новый туристический интерактивный маршрут «Исторический центр Новороссийска» разработали в Краснодарском крае в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Программа экскурсии и оживленные исторические фотографии погружают участников экскурсии в атмосферу дореволюционного Новороссийска, сообщили в администрации муниципального образования.
«По инициативе ученицы ЧОУ СОШ “Личность” Разумовской Полины Андреевны был придуман и разработан интерактивный пеший маршрут “Исторический центр Новороссийска”. По задумке автора, проект подразумевает цифровой гид как инструмент оживления исторического центра города-героя Новороссийск с использованием QR-кода маршрута экскурсии», — рассказала начальник управления курортов и туризма Лариса Григорьян.
Экскурсия проходит по центральной части города, ее можно пройти пешком и ознакомиться с историческими зданиями, памятниками и личностями, которые сыграли важную роль в истории и развитии города, также увидеть здания, которые, к сожалению, не дожили до наших дней. Маршрут начинается на пересечении ул. Новороссийской Республики, 14 и ул. Советов, 46.
Такой маршрут для самостоятельного изучения города не единственный. В июле прошлого года стартовал первый этап пилотного аудиогида для самостоятельных туристов «Эхо Новороссийска», в течение года добавлялись новые объекты. Гости и жители Новороссийска могут прогуляться по центральным локациям города и ознакомиться с достопримечательностями с помощью QR-кода.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.