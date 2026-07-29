В Новороссийске появился интерактивный турмаршрут по центру города

Экскурсия проходит по центральной части города, ее можно пройти пешком и ознакомиться с историческими зданиями, памятниками и личностями, которые сыграли важную роль в истории и развитии города, также увидеть здания, которые, к сожалению, не дожили до наших дней. Маршрут начинается на пересечении ул. Новороссийской Республики, 14 и ул. Советов, 46.