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На улице Карла Маркса в Липецке начался ремонт

Специалистам предстоит обновить покрытие на проезжей части и заасфальтировать тротуары.

Участок улицы Карла Маркса в Липецке начали обновлять по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность объекта, где пройдут работы, составляет 290 м, сообщили в Региональном проектном офисе администрации Липецкой области.

Подрядчик уже демонтировал старое изношенное покрытие и в ближайшие дни планирует начать устройство выравнивающего слоя нового полотна. Согласно контракту, помимо замены дорожной одежды, специалистам также предстоит обновить бортовые камни и заасфальтировать тротуары.

«В целях минимизации неудобств водителей, учитывая транспортную нагрузку и расположение улицы в самом центре города, приняли решение проводить работы исключительно в ночное время. Рядом отсутствуют жилые дома, поэтому шум техники не будет мешать липчанам», — пояснили в управлении главного смотрителя.

Напомним, всего в этом году в Липецке по нацпроекту ремонтируют 17 участков улично-дорожной сети общей протяженностью около 16 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.