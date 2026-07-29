Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти обсудили восстановление домов, пострадавших от атак в Ростове и Таганроге

Проживание в пострадавшем доме в Ростове разрешили, но 12 квартир остаются закрытыми.

Источник: Комсомольская правда

Ликвидацию последствий воздушных атак и урагана в Ростове-на-Дону и Таганроге обсудили власти на заседании оперативного штаба. Озвученную информацию в соцсетях опубликовал губернатор Юрий Слюсарь.

В Ростове в ближайшее время должны подготовить проект восстановления многоквартирного дома, пострадавшего от БПЛА в одном из микрорайонов города.

Проживание в здании разрешили во всех квартирах, кроме 12 квартир на пострадавших этажах. Также ограничено использование лифтов в подъезде. Жильцы вместе со специалистами МЧС смогут забрать мебель и уцелевшие вещи.

В Таганроге, по информации главы региона, сейчас продолжают работать оперативные службы. Жильцов пострадавшего дома эвакуировали. В ПВР находятся 52 человека, из которых восемь детей.

Территория оцеплена, проводятся работы по обеспечению безопасности, потом дом обследуют для определения возможности дальнейшего проживания людей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше