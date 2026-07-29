Воронежский губернатор призвал не накалять конкуренцию на выборах в Госдуму

Глава региона отмечает, что в преддверии голосования будет конкуренция между политическими партиями, но лидером, как и на предыдущих выборах, станет президентская партия, чья идеология заключена в единстве и преумножении всего лучшего. При этом он назвал себя открытым для взаимодействия со всеми партиями и движениями, которые действуют в правовом поле и ориентированы на развитие региона.